Молдова планирует помогать Украине ловить уклонистов в Приднестровском регионе, - глава МВД

"Очевидно, что все пытаются спасти свои жизни, и в большинстве своем люди, которые незаконно пересекают государственные границы, - это мужчины в возрасте от 18 до 60 лет", - заявил он.

По словам министра, в значительной степени украинские уклонисты используют Приднестровский регион

"Практически каждую неделю мы проводим одну-две операции по борьбе и ликвидации различных схем, организованных на территории Молдовы либо гражданами Республики Молдова, либо гражданами Молдовы совместно с гражданами Украины", - заявил Эфрос.

Он отметил, что у Кишинева также есть некоторые фильтры на маршрутах, идущих из приднестровского региона.

"Мы пытаемся установить более тесную связь с нашими украинскими коллегами и лично обсуждали с министром внутренних дел Украины вопрос о восстановлении совместного патрулирования в приднестровском регионе с украинской стороны. Это позволит предотвратить и предотвратить нелегальную миграцию", - заявил министр.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов в Украине ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу.

При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны за денежное вознаграждение.

Например, недавно пограничники задержали двух "спринетров", которые не смогли преодолеть противотранспортный ров.

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