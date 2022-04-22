Молдова о планах России "получить выход в Приднестровье": требуем уважать нейтралитет

Молдова отреагировала на планы России "получить выход в Приднестровье" якобы для "защиты" русскоязычного населения. Кишинев подчеркнул свой нейтралитет в войне с Украиной и призвал Москву его уважать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Marker .

В ведомстве подчеркнули, что Молдова нейтральная страна. Также там потребовали от Москвы воздержаться от заявлений, которые могут обострить ситуацию.

"На территории Молдовы, государства-члена Совета Европы, гарантируют и соблюдают основные права и свободы всех жителей, независимо от расы, национальности, этнического происхождения, языка", - цитирует издание заявление Бюро.

Как отмечает издание, на заявление Москвы отреагировало Бюро реинтеграции Молдовы. Ведомство отвергло обвинения в "притеснении" русскоязычного населения, назвав их "необоснованными" и "неприемлемыми".

Напомним, сегодня, 22 апреля, в России назвали цели второго этапа войны в Украине. Среди них в Москве выделили установление полного контроля над украинским Донбассом и югом, а также получение еще одного выхода в Приднестровье.

Отметим, в ответ на эти планы России в Офисе президента Украины заявили, что у страны есть собственные сценарии защиты.

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