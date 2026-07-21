Молдова отримала новий уряд: прем'єр пообіцяв посилити безпеку на тлі війни в Україні

За новий склад уряду проголосували 53 депутати від правлячої партії PAS.

Під час виступу в парламенті Тофан заявив, що уряд працюватиме за п'ятьма головними напрямками: економічний розвиток, використання євроінтеграції для модернізації країни, підвищення ефективності державного управління, зміцнення безпеки та покращення якості життя громадян.

В економічній сфері прем'єр пообіцяв скоротити бюрократичні процедури для бізнесу, розширити цифровізацію державних послуг, залучати інвестиції та розвивати виробництва з високою доданою вартістю.

Окремо він наголосив на необхідності змінити підхід до підтримки аграрної галузі. За його словами, замість переважно компенсації збитків держава має інвестувати в іригацію, сучасні технології та розвиток переробної промисловості.

Також Тофан анонсував аудит державних установ, усунення дублювання їхніх функцій та більш ефективне управління державною власністю.

Водночас прем'єр заявив, що Молдова повинна зміцнювати безпеку в умовах війни в Україні та ризиків зовнішнього втручання.

Крім того, він повідомив, що уряд планує завершити переговори про вступ до Європейського Союзу та підписати Договір про вступ до кінця 2028 року.

Тофан додав, що результативність роботи уряду оцінюватимуть за обсягом інвестицій, розвитком підприємств, зростанням експорту та підвищенням якості державних послуг.