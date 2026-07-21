Молдова получила новое правительство: премьер пообещал усилить безопасность на фоне войны в Украине

За новый состав правительства проголосовали 53 депутата от правящей партии PAS.

Выступая в парламенте, Тофан заявил, что правительство будет работать по пяти главным направлениям: экономическое развитие, использование евроинтеграции для модернизации страны, повышение эффективности государственного управления, укрепление безопасности и улучшение качества жизни граждан.

В экономической сфере премьер пообещал сократить бюрократические процедуры для бизнеса, расширить цифровизацию государственных услуг, привлекать инвестиции и развивать производства с высокой добавленной стоимостью.

Отдельно он подчеркнул необходимость изменить подход к поддержке аграрной отрасли. По его словам, вместо преимущественно компенсации ущерба государство должно инвестировать в ирригацию, современные технологии и развитие перерабатывающей промышленности.

Тофан анонсировал аудит государственных учреждений, устранение дублирования их функций и более эффективное управление государственной собственностью.

В то же время, премьер заявил, что Молдова должна укреплять безопасность в условиях войны в Украине и рисков внешнего вмешательства.

Кроме того, он сообщил, что правительство планирует завершить переговоры о вступлении в Европейский Союз и подписать Договор о вступлении до конца 2028 года.

Тофан добавил, что результативность работы правительства будут оцениваться по объему инвестиций, развитию предприятий, росту экспорта и повышению качества государственных услуг.