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Молдова отправила на карантин 15 украинцев с поддельными ПЦР-тестами

Автор: РБК-Украина

В Молдове 15 граждан Украины отправили на карантин из-за поддельных ПЦР-тестов на COVID. Они предъявили их молдавской пограничной полиции в пункте пропуска Крива - Мамалыга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на point.md.

Сообщается, что инцидент произошел вчера, помимо водителя, в микроавтобусе находились 15 граждан Украины. Сотрудник пограничного ведомства попросил тех, кто не хочет быть помещен в самоизоляцию, предъявить документ, который освобождает от карантина согласно правилам Молдовы.

Каждый пассажир предъявил результаты ПЦР-теста с отрицательным результатом. Но в ходе проверки выяснилось, что все они были сфальсифицрованы. В частности, на справках не было элементов защиты, а при сканировании QR-кода не отображались официальные данные медицинской лаборатории.

Также сообщается, что молдавские пограничники связались с медицинским центром, который якобы выдал справки, но там заверили, что не выдавали эти результаты. Украинцам разрешили попасть в страну на условиях прохождения самоизоляции.

Напомним, подробнее о ситуации с поддельными тестами в стране читайте в материале "Медвежья услуга. Как в Украине торгуют фальшивыми ПЦР-тестами и чем это опасно".

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