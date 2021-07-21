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Молдова відправила на карантин 15 українців з підробленими ПЛР-тестами

Автор: РБК-Україна

У Молдові 15 громадян України відправили на карантин через підроблені ПЛР-тести на COVID. Вони пред'явили їх молдавській прикордонній поліції в пункті пропуску Крива - Мамалига.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на point.md.

Повідомляється, що інцидент стався вчора, крім водія, в мікроавтобусі перебували 15 громадян України. Співробітник прикордонного відомства попросив тих, хто не хоче бути поміщений в самоізоляцію, пред'явити документ, який звільняє від карантину згідно з правилами Молдови.

Кожен пасажир пред'явив результати ПЛР-тесту з негативним результатом. Але в ході перевірки з'ясувалося, що всі вони були сфальсифіковані. Зокрема, на довідках не було елементів захисту, а при скануванні QR-коду не відображалися офіційні дані медичної лабораторії.

Також повідомляється, що молдавські прикордонники зв'язалися з медичним центром, який нібито видав довідки, але там запевнили, що не видавали ці результати. Українцям дозволили потрапити до країни на умовах проходження самоізоляції.

Нагадаємо, детальніше про ситуацію з підробленими тестами читайте в матеріалі "Ведмежа послуга. Як в Україні торгують фальшивими ПЛР-тестами і чим це небезпечно".

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