Молдова ніколи не буде на боці вбивць, - Санду

З початку повномасштабного вторгнення Молдова повністю перебуває на боці України та засуджує вторгнення РФ.

Про це заявила президент Молдови Майя Санду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Maker .

"Молдавани ніколи не були на боці вбивць і не будуть на боці вбивць. Ми засуджуємо агресію Росії проти України з першого дня війни", - зазначила Санду.

Також президент додала, що Росія намагається втрутитися у внутрішні справи Молдови.

"Маємо переконливі докази того, що в Кишиневі намагаються повалити уряд, демократично обраний громадянами Республіки Молдова. Молдавани мають знати, хто наші друзі, а хто наші вороги", - додала Санду.