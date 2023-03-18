Молдова ніколи не буде на боці вбивць, - Санду
З початку повномасштабного вторгнення Молдова повністю перебуває на боці України та засуджує вторгнення РФ.
Про це заявила президент Молдови Майя Санду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Maker .
"Молдавани ніколи не були на боці вбивць і не будуть на боці вбивць. Ми засуджуємо агресію Росії проти України з першого дня війни", - зазначила Санду.
Також президент додала, що Росія намагається втрутитися у внутрішні справи Молдови.
"Маємо переконливі докази того, що в Кишиневі намагаються повалити уряд, демократично обраний громадянами Республіки Молдова. Молдавани мають знати, хто наші друзі, а хто наші вороги", - додала Санду.
Раніше ми повідомляли, що парламент Молдови схвалив перейменування державної мови з молдавської на румунську.
Нагадаємо, Президент Молдови Майя Санду вважає, що її країні не загрожує Російська Федерація доти, доки Україна дає відсіч державі-агресору.
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