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Молдова никогда не будет на стороне убийц, - Санду

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Молдова, Суббота 18 марта 2023 07:17
Молдова никогда не будет на стороне убийц, - Санду Фото: президент Молдовы Майя Санду (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

С начала полномасштабного вторжения Молдова полностью находится на стороне Украины и осуждает вторжение РФ.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Maker.

"Молдаване никогда не были на стороне убийц и не будут на стороне убийц. Мы осуждаем агрессию россии против Украины с первого дня войны", - отметила Санду.

Также президент добавила, что Россия пытается вмешаться во внутренние дела Молдовы.

"Имеем убедительные доказательства того, что в Кишиневе пытаются свергнуть правительство, демократически избранное гражданами Республики Молдова. Молдаване должны знать кто наши друзья, а кто наши враги", - добавила Санду.

Ранее мы сообщали, что парламент Молдовы одобрил переименование государственного языка с молдавского на румынский.

Напомним, Президент Молдовы Майя Санду считает, что ее стране не угрожает Российская Федерация до тех пор, пока Украина дает отпор государству-агрессору.

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