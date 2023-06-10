Молдова направит в Украину помощь для ликвидации последствий подрыва ГЭС

Молдова предоставит Украине помощь в размере 4,2 млн леев (32.34 млн гривен) для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание NewsMaker .

В партию гуманитарной помощи войдут:

водонасосные станции;

надувные лодки;

пищевые продукты;

оборудование для облегчения последствий наводнения.

"Оборудование будет предоставлено из резервов Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций и Агентства материальных резервов", - пишет издание.

Подрыв Каховской дамбы

В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали дамбу Каховской ГЭС. В результате вода водохранилища затопила ряд населенных пунктов в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Сейчас самая тяжелая ситуация наблюдается именно в Херсонской области, особенно на временно оккупированной территории региона. Россияне не только не проводят эвакуацию, но и обстреливают местность.

По состоянию на утро 9 июня, в области зафиксировали уменьшение уровня воды. За позапрошлую ночь вода спала на 20 см.