Молдова направит в Украину помощь для ликвидации последствий подрыва ГЭС
Молдова предоставит Украине помощь в размере 4,2 млн леев (32.34 млн гривен) для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание NewsMaker.
В партию гуманитарной помощи войдут:
- водонасосные станции;
- надувные лодки;
- пищевые продукты;
- оборудование для облегчения последствий наводнения.
"Оборудование будет предоставлено из резервов Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций и Агентства материальных резервов", - пишет издание.
Подрыв Каховской дамбы
В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали дамбу Каховской ГЭС. В результате вода водохранилища затопила ряд населенных пунктов в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Сейчас самая тяжелая ситуация наблюдается именно в Херсонской области, особенно на временно оккупированной территории региона. Россияне не только не проводят эвакуацию, но и обстреливают местность.
По состоянию на утро 9 июня, в области зафиксировали уменьшение уровня воды. За позапрошлую ночь вода спала на 20 см.
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