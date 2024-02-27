Молдова направила в Україну 5 фур з гуманітарною допомогою з вантажем у понад 75 тон

Молдова направила в Україну нову партію гуманітарної допомоги на загальну суму 4,9 млн леїв (250 тисяч доларів). П'ять фур із вантажем понад 75 тонн було відправлено сьогодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
Як інформує видання, до складу гумдопомоги входять медичні товари (системи переливання крові та дезінфікуючі засоби), а також консерви та електрогенератори.
"На транспортування гуманітарної допомоги міністерство внутрішніх справ отримує з резервного фонду уряду понад 100 тисяч леїв", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що уряд Молдови ухвалив рішення надати гуманітарну допомогу після того, як 15 листопада 2023 року міністерство закордонних справ країни отримало від української влади список необхідних товарів.
У виданні зазначають, що нещодавно віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк на зустрічі з молдовською колегою Дойною Герман подякувала Молдові за допомогу Україні.
"Незважаючи на складну ситуацію в Молдові, вона надала Україні гуманітарну допомогу на 6.7 мільйонів доларів і дала притулок у себе майже 100 тисячам наших громадян, жінок і дітей. Ми вдячні за допомогу", - сказала Кондратюк.
Минулого року Молдова відправила три партії гуманітарної допомоги - у лютому, квітні та вересні - переважно для потреб української армії.
Крім того, у червні 2023 року Молдова відправила вісім вантажівок гуманітарної допомоги на суму 200 тисяч євро для ліквідації екологічних і гуманітарних наслідків, спричинених руйнуванням греблі Нової Каховки.
Минулого року повідомлялося, що Молдова приєднається до міжнародного реєстру збитків через агресію РФ проти України.
Під час візиту до України у листопаді минулого року президент Молдови Майя Санду заявила, що Молдову вдалося вберегти від окупації лише завдяки діям українських військових.
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