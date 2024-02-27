Молдова направила в Україну 5 фур з гуманітарною допомогою з вантажем у понад 75 тон

Як інформує видання, до складу гумдопомоги входять медичні товари (системи переливання крові та дезінфікуючі засоби), а також консерви та електрогенератори.

"На транспортування гуманітарної допомоги міністерство внутрішніх справ отримує з резервного фонду уряду понад 100 тисяч леїв", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що уряд Молдови ухвалив рішення надати гуманітарну допомогу після того, як 15 листопада 2023 року міністерство закордонних справ країни отримало від української влади список необхідних товарів.

У виданні зазначають, що нещодавно віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк на зустрічі з молдовською колегою Дойною Герман подякувала Молдові за допомогу Україні.

"Незважаючи на складну ситуацію в Молдові, вона надала Україні гуманітарну допомогу на 6.7 мільйонів доларів і дала притулок у себе майже 100 тисячам наших громадян, жінок і дітей. Ми вдячні за допомогу", - сказала Кондратюк.