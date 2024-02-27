Молдова направила в Украину 5 фур с гуманитарной помощью с грузом более 75 тонн

В состав гуммопомощи входят медицинские товары (системы переливания крови и дезинфицирующие средства), а также консервы и электрогенераторы.

"На транспортировку гуманитарной помощи министерство внутренних дел получает из резервного фонда правительства более 100 тысяч леев", - говорится в сообщении.

Известно, что правительство Молдовы приняло решение оказать гуманитарную помощь после того, как 15 ноября 2023 года министерство иностранных дел страны получило от украинских властей список необходимых товаров.

В издании отмечают, что недавно вицеспикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк на встрече с молдавской коллегой Дойной Герман поблагодарила Молдову за помощь Украине.

"Несмотря на сложную ситуацию в Молдове, она предоставила Украине гуманитарную помощь на 6.7 миллионов долларов и приютила у себя почти 100 тысяч наших граждан, женщин и детей. Мы благодарны за помощь", - сказала Кондратюк.