UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Молдова начинает принимать цифровые документы в Дие

Автор: Татьяна Самарук

Республика Молдова отныне будет принимать цифровые документы в приложении Дия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

По его словам, это лишь начало для большой международной истории Дия.

"Республика Молдова начинает принимать цифровые документы в Дие. Уверен, что это лишь начало великой международной истории", - сообщил Федоров.

Добавим, что мобильное приложение и вебпортал Дия разработаны Министерством цифровой трансформации Украины.

Впервые действие презентовали в 2019 году, а официально запустили в 2020 году.

Ранее мы сообщали, что в Дие уже появилось цифровое удостоверение едокумент.

Также мы писали, что помощь украинской армии можно переслать через Дию.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Дия