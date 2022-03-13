Молдова начинает принимать цифровые документы в Дие
Республика Молдова отныне будет принимать цифровые документы в приложении Дия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
По его словам, это лишь начало для большой международной истории Дия.
"Республика Молдова начинает принимать цифровые документы в Дие. Уверен, что это лишь начало великой международной истории", - сообщил Федоров.
Добавим, что мобильное приложение и вебпортал Дия разработаны Министерством цифровой трансформации Украины.
Впервые действие презентовали в 2019 году, а официально запустили в 2020 году.
Ранее мы сообщали, что в Дие уже появилось цифровое удостоверение едокумент.
Также мы писали, что помощь украинской армии можно переслать через Дию.
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