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Молдова начинает принимать цифровые документы в Дие

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Молдавия, Воскресенье 13 марта 2022 13:28
Молдова начинает принимать цифровые документы в Дие Молдова принимает документы в Дие (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Республика Молдова отныне будет принимать цифровые документы в приложении Дия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

По его словам, это лишь начало для большой международной истории Дия.

"Республика Молдова начинает принимать цифровые документы в Дие. Уверен, что это лишь начало великой международной истории", - сообщил Федоров.

Добавим, что мобильное приложение и вебпортал Дия разработаны Министерством цифровой трансформации Украины.

Впервые действие презентовали в 2019 году, а официально запустили в 2020 году.

Ранее мы сообщали, что в Дие уже появилось цифровое удостоверение едокумент.

Также мы писали, что помощь украинской армии можно переслать через Дию.

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