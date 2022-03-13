Молдова починає приймати цифрові документи в Дії
Республіка Молдова відтепер прийматиме цифрові документи в застосунку Дія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
За його словами, це лише початок для великої міжнародної історії Дія.
"Республіка Молдова починає приймати цифрові документи в Дії. Впевнений, що це лише початок великої міжнародної історії Дія", - повідомив Федоров.
Додамо, що мобільний застосунок та вебпортал Дія розроблені Міністерством цифрової трансформації України.
Вперше дію презентували у 2019 році, а офіційно запустили у 2020 році.
Раніше ми повідомляли, що у Дії вже з'явилося цифрове посвідчення єДокумент.
Також ми писали, що допомогу українській армії можна переслати через Дію.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!