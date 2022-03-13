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Молдова починає приймати цифрові документи в Дії

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Молдова, Неділя 13 березня 2022 13:28
Молдова починає приймати цифрові документи в Дії Молдова приймає документи в Дії (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Республіка Молдова відтепер прийматиме цифрові документи в застосунку Дія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

За його словами, це лише початок для великої міжнародної історії Дія.

"Республіка Молдова починає приймати цифрові документи в Дії. Впевнений, що це лише початок великої міжнародної історії Дія", - повідомив Федоров.

Додамо, що мобільний застосунок та вебпортал Дія розроблені Міністерством цифрової трансформації України.

Вперше дію презентували у 2019 році, а офіційно запустили у 2020 році.

Раніше ми повідомляли, що у Дії вже з'явилося цифрове посвідчення єДокумент.

Також ми писали, що допомогу українській армії можна переслати через Дію.

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