Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Вперше дію презентували у 2019 році, а офіційно запустили у 2020 році.

Додамо, що мобільний застосунок та вебпортал Дія розроблені Міністерством цифрової трансформації України.

"Республіка Молдова починає приймати цифрові документи в Дії. Впевнений, що це лише початок великої міжнародної історії Дія", - повідомив Федоров.

За його словами, це лише початок для великої міжнародної історії Дія.

Раніше ми повідомляли, що у Дії вже з'явилося цифрове посвідчення єДокумент.

Також ми писали, що допомогу українській армії можна переслати через Дію.

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