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Молдова на месяц ввела режим ЧП из-за газового кризиса

Автор: Дмитрий Левицкий

Парламент Молдовы поддержал введение чрезвычайного положения в сфере энергетики. Режим ЧП будет действовать на территории Молдовы в течение месяца, то есть до 20 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Point.

Решение о введении режима ЧП поддержали 55 депутатов правящей партии PAS. А оппозиционные БКС и "Шор" не голосовали.

Вопрос введения ЧП вынесли на рассмотрение парламента после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, члены которой и приняли такое решение. Затем состоялось заседание молдавского правительства, где эту инициативу также поддержали.

На заседании парламента присутствовала премьер-министр Наталья Гаврилица. Она объяснила депутатам, почему нужно ввести чрезвычайное положение. По ее словам, режим ЧС позволит обойти некоторые процедуры, чтобы ускорить закупку газа из альтернативных источников, пока Молдова договаривается с Россией о продлении контракта.

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МолдоваГазЧрезвычайное положение