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Молдова объявила режим ЧП из-за газового кризиса. Готовят переговоры с Украиной

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Среда 13 октября 2021 19:48
Молдова объявила режим ЧП из-за газового кризиса. Готовят переговоры с Украиной Фото: Молдова объявила режим повышенной готовности из-за газового кризиса (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы ввела режим повышенной готовности в газовом секторе. Страна готовится к переговорам с Украиной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Point.

"Мы объявляем ЧП, чтобы быть готовыми к любому сценарию. Состояние готовности означает, что учреждения могут принимать конкретные меры для защиты граждан", - заявил министр инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну.

По словам чиновника, правительство страны, на фоне газового кризиса, планирует разработать систему компенсации для граждан. Также он отметил, что сегодня страна продолжает переговоры относительно обеспечения газом.

Премьер-министр страны Наталья Гаврилица заявила, что планирует попросить Комиссию по чрезвычайным ситуациям проверить резервы природного газа компаний сектора и проинспектировать возможности.

"Кроме того, мы обсудим, в какой степени мы можем увеличить компенсации и помощь в холодный период года, чтобы быть готовыми компенсировать возможное повышение тарифов", - заявила Гаврилица.

В частности, премьер добавила, что правительство сегодня готовит альтернативные сценарии, которые включат импорты газа из других источников с использованием существующих межсетевых соединений с Украиной и Румынией.

"В то же время мы готовим альтернативные сценарии, которые будут включать импорт природного газа из других источников с использованием существующих межсетевых соединений с Украиной и Румынией", - добавила премьер.

Сегодня, как отметила Гаврилица, Молдова ведет переговоры с "Газпромом", однако российская газодобывающая и газораспределительная монополия имеет несколько другие требования и ожидания, когда страна планирует продлить контракт на тех условиях, которые существовали и раньше.

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