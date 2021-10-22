RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Молдова на місяць ввела режим НС через газову кризу

Автор: Дмитро Левицький

Парламент Молдови підтримав введення надзвичайного стану у сфері енергетики. Режим НС буде діяти на території Молдови протягом місяця, тобто до 20 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Point.

Рішення про введення режиму НС підтримали 55 депутатів правлячої партії PAS. А опозиційні БКС та "Шор" не голосували.

Питання введення НС винесли на розгляд парламенту після засідання комісії з надзвичайних ситуацій, члени якої і ухвалили таке рішення. Потім відбулося засідання молдовського уряду, де цю ініціативу також підтримали.

На засіданні парламенту була присутня прем'єр-міністр Наталія Гаврилиця. Вона пояснила депутатам, чому потрібно запровадити надзвичайний стан. За її словами, режим НС дозволить обійти деякі процедури, щоб пришвидшити закупівлю газу з альтернативних джерел, поки Молдова домовляється з Росією про продовження контракту.

Читайте РБК-Україна в Google News
МолдоваГазНадзвичайний стан