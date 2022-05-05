Молдова змінила умови перетину кордону для українських біженців

Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови змінила правила перетину кордону для біженців з України. Тепер українці, які в'їхали на територію Молдови на підставі паспорта, в тому числі з вичерпаним терміном дії, зможуть покинути країну, пред'явивши той же документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker .

При цьому в рішенні комісії говориться, що Умови спрощеного перетину державного кордону можна застосувати тільки один раз.

Крім того, Комісія з НС скорегувала заходи захисту дітей з груп ризику і дітей, розлучених з батьками.

Відтепер відповідальні за прийом неповнолітніх дітей з України проводитимуть оцінку кожного випадку на підставі документа, затвердженого наказом Міністра праці та соціального захисту.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Молдову в'їхали близько 450 тисяч українських біженців.