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Молдова змінила умови перетину кордону для українських біженців

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Кишинів, Четвер 05 травня 2022 10:19
Молдова змінила умови перетину кордону для українських біженців Фото: Молдова змінила умови перетину кордону для українських біженців (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови змінила правила перетину кордону для біженців з України. Тепер українці, які в'їхали на територію Молдови на підставі паспорта, в тому числі з вичерпаним терміном дії, зможуть покинути країну, пред'явивши той же документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

При цьому в рішенні комісії говориться, що Умови спрощеного перетину державного кордону можна застосувати тільки один раз.

Крім того, Комісія з НС скорегувала заходи захисту дітей з груп ризику і дітей, розлучених з батьками.

Відтепер відповідальні за прийом неповнолітніх дітей з України проводитимуть оцінку кожного випадку на підставі документа, затвердженого наказом Міністра праці та соціального захисту.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Молдову в'їхали близько 450 тисяч українських біженців.

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