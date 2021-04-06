Молдова не исключает, что Чауса могли вывезти в Украину на машине посольства

По словам Войку, сразу после информации о похищении Чауса задействовали все подразделения МВД Молдовы. Следствие уже установило личности нескольких организаторов и задержало одного подозреваемого.

Также полиция нашла три машины, на которых похитили Чауса, и установила их маршрут. Предполагается, что похитители въезжали в Молдову, начиная с 23 марта, в том числе и в день похищения 3 апреля.

Войку добавил, что информацию об этих людях проверяют, уже получено несколько доказательств по делу, в том числе видеозаписи, документы и отпечатки пальцев. В то же время МВД Молдовы полагается на сотрудничество с правоохранительными органами Украины.

Отметим, накануне местное издание Index сообщало, что Чауса вывезли в Украину в багажнике Toyota RAV 4 с дипломатическими номерами. По данным этого СМИ, машина якобы принадлежит украинскому посольству.

Комментируя эту информацию, Войку подчеркнул, что у дипломатического транспорта особый статус, и, согласно международным соглашениям, пограничники и таможенники не имеют право его проверять.