Молдова не виключає, що Чауса могли вивезти в Україну на машині посольства

За словами Войку, відразу після інформації про викрадення Чауса задіяли всі підрозділи МВС Молдови. Слідство вже встановило особи кількох організаторів і затримала одного підозрюваного.

Також поліція знайшла три машини, на яких викрали Чауса, та встановила їх маршрут. Передбачається, що викрадачі в'їжджали до Молдови, починаючи з 23 березня, в тому числі і в день викрадення 3 квітня.

Войку додав, що інформацію про цих людей перевіряють, вже отримано кілька доказів по справі, в тому числі відеозаписи, документи і відбитки пальців. У той же час МВС Молдови покладається на співробітництво з правоохоронними органами України.

Відзначимо, напередодні місцеве видання Index повідомляло, що Чауса вивезли до України в багажнику Toyota RAV 4 з дипломатичними номерами. За даними ЗМІ, машина нібито належить українському посольству.

Коментуючи цю інформацію, Войку підкреслив, що в дипломатичного транспорту особливий статус, і, згідно з міжнародними угодами, прикордонники і митники не мають право його перевіряти.