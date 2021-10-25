Молдова хочет провести аудит задолженности по газу перед Россией

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила о намерении провести аудит задолженности по газа перед Россией. По ее словам, к проверке планируется привлечь российскую компанию "Газпром".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьера в эфире телеканала Pro TV.
Гаврилица отметила, что с 2015 года Молдова не накапливала долги, а выплачивала задолженности госкомпаний. Она признала, что долг есть, но нужно посмотреть, как его реструктуризировать.
"Мы хотим провести аудит, возможно, и совместный с "Газпромом", чтобы узнать точную сумму долга", - добавила премьер.
Глава правительства уточнила, что Молдова готова выплатить определенную часть долга по газу в течение определенного периода. Однако, подчеркнула Гаврилица, правительство не знает, как сформировалась эта задолженность.
Напомним, молдавская делегация в Москве 22 октября не смогла договориться об условиях контракта о поставках газа с российским "Газпромом". Одной из причин стала задолженность Молдовы за поставленный газ. Как утверждает российская сторона, ее размер превышает 700 млн долларов.
Отметим, сегодня, 25 октября, Молдова впервые в своей истории закупила газ не у России.