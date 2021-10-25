Молдова хоче провести аудит заборгованості по газу перед Росією

Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця заявила про намір провести аудит заборгованості по газу перед Росією. За її словами, до перевірки планується залучити російську компанію"Газпром".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єра в ефірі телеканалу Pro TV .

Гаврилиця зазначила, що з 2015 року Молдова не накопичувала борги, а виплачувала заборгованості держкомпаній. Вона визнала, що борг є, але потрібно подивитися, як його реструктуризувати.

"Ми хочемо провести аудит, можливо, і спільний з "Газпромом", щоб дізнатися точну суму боргу", - додала прем'єр.

Глава уряду уточнила, що Молдова готова виплатити певну частину боргу по газу протягом певного періоду. Однак, підкреслила Гаврилиця, уряд не знає, як сформувалася ця заборгованість.