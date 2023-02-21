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Молдова хоче ввести інтернет-голосування, щоб залучити діаспору до виборів

Фото: Молдова хоче ввести інтернет-голосування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Молдова працює над можливістю поведення інтернет-голосування, щоб залучити діаспору до виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Maker.

Представники Центральної виборчої комісії та Громадянської коаліції за вільні та чесні вибори розповіли про процес впровадження системи на зустрічі, що відбулася на факультеті міжнародних відносин Державного університету Молдови.

Голова ЦВК Анжеліка Караман розповіла, що для розробки програмного забезпечення знадобиться щонайменше вісім чи дев'ять місяців. Таким чином, за її словами, Інтернет-голосування можуть протестувати на місцевих виборах. При цьому вона наголосила, що у тестування не має бути юридичних наслідків.

“Нам потрібно зрозуміти, як це працює фактично. Одна річ, коли процес симулюється, а інша - коли вона тестується на реальних виборах без юридичних наслідків. Друге - краще", - вважає Караман.

Ймовірно, Молдова планує ввести онлайн-голосування, щоб перекрити голоси проросійсько-налаштованих жителів Придністров'я, голосами своєї діаспори.

Нагадаємо, сьогодні президент США Джо Байден заявив, що Молдова проявляє рішучість та хоче рухатися у бік демократії.

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Молдова