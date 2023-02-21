Молдова хочет ввести интернет-голосование, чтобы привлечь диаспору к выборам

Представители Центральной избирательной комиссии и Гражданской коалиции за свободные и честные выборы рассказали о процессе внедрения системы на встрече, состоявшейся на факультете международных отношений Государственного университета Молдовы.

Глава ЦИК Анжелика Караман рассказала, что для разработки программного обеспечения понадобится минимум восемь или девять месяцев. Таким образом, по ее словам, Интернет-голосование может протестовать на местных выборах. При этом она подчеркнула, что у тестирования не должно быть юридических последствий.

"Нам нужно понять, как это работает фактически. Одно дело, когда процесс симулируется, а другое - когда она тестируется на реальных выборах без юридических последствий. Второе - лучше", - считает Караман.

Вероятно, Молдова планирует ввести онлайн-голосование, чтобы перекрыть голоса пророссийско настроенных жителей Приднестровья, голосами своей диаспоры.