Молдова хоче відкрити центр по боротьбі з російською пропагандою

Санду має намір запропонувати парламенту створити Національний центр захисту інформаційного простору та боротьби із пропагандою "Патріот". Установа координуватиме та впроваджуватиме політику країни в галузі інформаційної безпеки та забезпечуватиме стратегічну комунікацію для запобігання та боротьби з дезінформацією.

"Щодня Кремль і злочинні угруповання проводять гібридні атаки, використовуючи зброю пропаганди, щоб посіяти ненависть у Молдові, послабити нашу довіру один до одного і до нашої держави. Оскільки Кремль не може дістатися нас на танках, він спонсорує поширення брехні у ЗМІ та соціальних мережах, вкладаючи величезні суми грошей, фінансує злочинні угруповання забрудненими грошима", - сказала президент Молдови.

Вона додала, що брехня, яка транслюється по телебаченню та в інтернеті, стала найнебезпечнішою зброєю.

За її словами, установа матиме два основні завдання.

Перше завдання - передавати достовірні дані громадськості та забезпечувати безперервний діалог з жителями, співпрацювати з усіма органами держави для просування національних інтересів та збільшення стійкості перед дезінформацією.

Друге завдання - виявляти, оцінювати та боротися з дезінформацією, щоб усувати ризики гібридних та інформаційних загроз безпеці країни.

Санду додала, що 30 травня текст законопроекту щодо створення нової установи опублікують на сайті адміністрації президента для публічних консультацій. До кінця червня проект передадуть до парламенту для затвердження.

Водночас президент Молдови зазначила, що право на свободу слова є беззаперечною цінністю і є основою демократичного розвитку, якого всі прагнуть. Але, за її словами, така свобода не може бути "прикриттям для брехні та інтоксикації".

"Ми не повинні дозволити їм розділити нас і послабити нашу країну. Це залежить від нас, від усього суспільства. Тому що це і є їхній план - слабка країна, з озлобленими людьми, які не заважають їм красти і тримати Молдову в злиднях і корупції" , - Додала Санду.

Ситуація у Молдові

Санду заявляла, що Росія всіма силами намагається встановити проросійську владу в Молдові, щоб за прикладом Білорусі використати територію держави у війні проти України.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв про перехоплення нашої розвідки російського плану руйнування політичної ситуації в Молдові.

Крім того, у Молдові запровадили надзвичайний стан після початку повномасштабного вторгнення Росії і тепер постійно продовжують.

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