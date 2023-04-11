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Молдова хоче побудувати сучасну воєнну базу біля Кишинева

Фото: голова Міноборони Молдови Анатолій Носатий (point/md)
Автор: Марія Кучерявець

У Молдові біля Кишинева планують звести сучасну військову базу для підготовки особового складу національної армії. Її будування може зайняти від трьох до п'яти років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Міноборони Молдови Анатолія Носатого, якого цитує Newsmaker.

За його словами, гроші на реалізацію проекту виділили із держбюджету.

"Йдеться про створення з нуля інфраструктури, яка б дозволила розмістити військову частину відповідно до сучасних стандартів. Ми хочемо, щоб у бажаючих працювати у Національній армії були гідні умови для роботи із сучасними аудиторіями, спортзалами, із симуляторами. Бажаємо хороших умов для розміщення техніки, яку скоро отримаємо", - розповів міністр.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військові навчання в Молдові за участю військ трьох країн НАТО.

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МолдоваКишиневВійськова база