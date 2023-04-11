Молдова хочет построить современную военную базу возле Кишинева

По его словам, деньги на реализацию проекта были выделены из госбюджета.

"Речь идет о создании с нуля инфраструктуры, которая позволила бы разместить воинскую часть в соответствии с современными стандартами. Мы хотим, чтобы у желающих работать в Национальной армии были достойные условия для работы с современными аудиториями, спортзалами, с симуляторами. Желаем хороших условий для размещения техники, которую скоро получим", - рассказал министр.

Напомним, недавно мы писали о военных учениях в Молдове с участием войск трех стран НАТО.

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