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Молдова хочет построить современную военную базу возле Кишинева

Фото: глава Минобороны Молдовы Анатолий Носатый (point/md)
Автор: Мария Кучерявец

В Молдове возле Кишинева планируют построить современную военную базу для подготовки личного состава национальной армии. Ее строительство может занять от трех до пяти лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны Молдовы Анатолия Носатого, которого цитирует Newsmaker.

По его словам, деньги на реализацию проекта были выделены из госбюджета.

"Речь идет о создании с нуля инфраструктуры, которая позволила бы разместить воинскую часть в соответствии с современными стандартами. Мы хотим, чтобы у желающих работать в Национальной армии были достойные условия для работы с современными аудиториями, спортзалами, с симуляторами. Желаем хороших условий для размещения техники, которую скоро получим", - рассказал министр.

Напомним, недавно мы писали о военных учениях в Молдове с участием войск трех стран НАТО.

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МолдоваКишиневВоенная база