Молдова хочет поскорее вступить в ЕС из-за угрозы со стороны России, - Санду

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Молдовы Майи Санду в интервью AFP .

"Конечно, ничто не сравнится с происходящим в Украине, но мы чувствуем риск и считаем, что можем спасти нашу демократию только став частью ЕС. Россия будет оставаться источником нестабильности в ближайшие годы. Мы должны защитить себя", - сказала Санду.

Она добавила, что рассчитывает на начало переговоров о вступлении в ближайшие месяцы.

"Мы хотели бы, чтобы это (вступление в ЕС, - ред.) произошло как можно быстрее", - отметила президент Молдовы.