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Молдова готується до протидії російському впливу під час виборів, - Санду

Молдова, Вівторок 19 грудня 2023 18:45
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Молдова готується до протидії російському впливу під час виборів, - Санду Архівне фото: президент Молдови Майя Санду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Росія продовжить займатися дестабілізацією ситуації в Молдові й активізується навесні.

Про це заявила президент Молдови Майя Санду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PRO TV Chisinau.

"Ми знаємо, що Кремль продовжить свої дестабілізаційні дії, і я знаю, що ці дії почнуться ближче до весни і будуть використовувати людей, які є в Молдові", - сказала вона.

Санду висловила жаль з приводу цього і уточнила, що РФ може змінити тактику втручання. Однак Молдові загалом зрозуміло, як діятиме Росія.

"Ми маємо винести уроки з місцевих виборів, і, наскільки я знаю, роботу ведуть на рівні кількох інституцій, щоб ці уроки можна було перетворити на аналіз і розробити конкретні заходи зі зниження ризиків і захистити демократичний процес під час голосування громадян", - додала Санду.

Вплив РФ на Молдову

Нагадаємо, раніше проросійська партія "Шор" у Молдові організовувала протести з метою скинути чинний уряд і вимагала імпічменту президента Майї Санду. У червні 2023 року Конституційний суд Молдови заборонив діяльність "Шор".

Раніше президент Молдови Майя Санду заявила, що Росія підкуповує виборців на місцевих виборах, які пройшли у листопаді.

Крім того, Кишинів намагається боротися з російською пропагандою. У жовтні 2023 року у Молдові заблокували доступ до 22 пропагандистських телеканалів РФ.

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Російська Федерація Кремль Молдова
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