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Молдова готовится к противодействию российскому влиянию во время выборов, - Санду

Молдова, Вторник 19 декабря 2023 18:45
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Молдова готовится к противодействию российскому влиянию во время выборов, - Санду Архивное фото: президент Молдовы Майя Санду (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия продолжит заниматься дестабилизацией ситуации в Молдове и активизируется весной.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PRO TV Chisinau.

"Мы знаем, что Кремль продолжит свои дестабилизирующие действия, и я знаю, что эти действия начнутся ближе к весне и будут использовать людей, которые есть в Молдове", - сказала она.

Санду выразила сожаление по поводу этого и уточнила, что РФ может изменить тактику вмешательства. Однако Молдове в целом понятно, как будет действовать Россия.

"Мы должны извлечь уроки из местных выборов, и, насколько я знаю, работа ведется на уровне нескольких институтов, чтобы эти уроки можно было превратить в анализ и разработать конкретные меры по снижению рисков и защитить демократический процесс во время голосования граждан", - добавила Санду.

Влияние РФ на Молдову

Напомним, ранее пророссийская партия "Шор" в Молдове организовывала протесты с целью свергнуть действующее правительство и требовала импичмента президента Майи Санду. В июне 2023 года Конституционный суд Молдовы запретил деятельность "Шор".

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия подкупает прошедших в ноябре избирателей на местных выборах.

Кроме того, Кишинев пытается сражаться с российской пропагандой. В октябре 2023 года в Молдове заблокирован доступ к 22 пропагандистским телеканалам РФ.

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