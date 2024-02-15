Молдова готова надати Україні нову партію гуманітарної допомоги, - Санду

Як повідомляється, Санду зустрілася з Йоганссон у Кишиневі у четвер, 15 лютого.

Сторони обговорили європейський шлях Молдови, проблеми безпеки та міграції, з якими стикається країна, і ризики для безпеки держави.

Президент Молдови подякувала єврокомісару за допомогу, надану її країні в управлінні потоком українських біженців після початку війни проти України.

Також Санду наголосила на важливості подальшої підтримки України й повідомила, що Молдова готова надати Києву нову партію гуманітарної допомоги.