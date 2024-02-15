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Молдова готова надати Україні нову партію гуманітарної допомоги, - Санду

Фото: президент Молдови Майя Санду (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Молдова готова надати Україні нову партію гуманітарної допомоги.

Про це заявила президент Молдови Майя Санду на зустрічі з єврокомісаром із внутрішніх справ Ілвою Йоганссон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

Як повідомляється, Санду зустрілася з Йоганссон у Кишиневі у четвер, 15 лютого.

Сторони обговорили європейський шлях Молдови, проблеми безпеки та міграції, з якими стикається країна, і ризики для безпеки держави.

Президент Молдови подякувала єврокомісару за допомогу, надану її країні в управлінні потоком українських біженців після початку війни проти України. 

Також Санду наголосила на важливості подальшої підтримки України й повідомила, що Молдова готова надати Києву нову партію гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, у грудні 2023 року ми повідомляли, що Молдова приєднається до міжнародного реєстру збитків через агресію РФ проти України.

Також під час візиту до України в листопаді минулого року президент Молдови Майя Санду заявила, що Молдову вдалося вберегти від окупації лише завдяки діям українських військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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