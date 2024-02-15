Молдова готова предоставить Украине новую партию гуманитарной помощи, - Санду

Как сообщается, Санду встретилась с Йоганссон в Кишиневе в четверг, 15 февраля.

Стороны обсудили европейский путь Молдовы, проблемы безопасности и миграции, с которыми сталкивается страна, и риски безопасности государства.

Президент Молдовы поблагодарила еврокомиссара за помощь, оказанную ее стране в управлении потоком украинских беженцев после начала войны против Украины.

Также Санду отметила важность дальнейшей поддержки Украины и сообщила, что Молдова готова предоставить Киеву новую партию гуманитарной помощи.