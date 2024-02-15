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Молдова готова предоставить Украине новую партию гуманитарной помощи, - Санду

Фото: президент Молдовы Майя Санду (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Молдова готова предоставить Украине новую партию гуманитарной помощи.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду на встрече с еврокомиссаром по внутренним делам Ильвой Йоганссон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

Как сообщается, Санду встретилась с Йоганссон в Кишиневе в четверг, 15 февраля.

Стороны обсудили европейский путь Молдовы, проблемы безопасности и миграции, с которыми сталкивается страна, и риски безопасности государства.

Президент Молдовы поблагодарила еврокомиссара за помощь, оказанную ее стране в управлении потоком украинских беженцев после начала войны против Украины.

Также Санду отметила важность дальнейшей поддержки Украины и сообщила, что Молдова готова предоставить Киеву новую партию гуманитарной помощи.

Напомним, в декабре 2023 года мы сообщали, что Молдова присоединится к международному реестру убытков из-за агрессии РФ против Украины.

Также во время визита в Украину в ноябре прошлого года президент Молдовы Майя Санду заявила, что Молдову удалось уберечь от оккупации только благодаря действиям украинских военных.

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