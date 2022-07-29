UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Молдова будет просить защиты у Румынии в случае угрозы от России

Фото: президент Молдовы Майя Санду (Getty Images )
Автор: Олег Васкив

Молдова обеспокоена вооруженной агрессией России против Украины и готовится к худшему для себя сценарию. В случае нападения Москвы Кишинев будет просить помощи у Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Deschide, которое цитирует президента Молдовы Майю Санду.

После встречи с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом политик заявила, что ее страна внимательно следит за ситуацией в Украине.

"Мы обеспокоены. Мы рассматриваем самые пессимистичные сценарии. Соответственно, мы готовимся ко всем сценариям. И в ситуации, когда Россия попытается напасть на Молдову, мы, очевидно, будем просить о помощи", - сказала Санду.

В свою очередь Йоханнис отметил, что Румыния остается самой близкой к Молдове и не покидает ее, независимо от сценария, в котором Восточная Европа окажется в результате злополучной войны, которую развязала Россия против Украины.

Напомним, у Молдовы вызывает беспокойство возможность расширения наземной войны в Украине в сторону Одессы.

Такие опасения в Кишиневе объясняют близостью к территории сепаратистского региона Приднестровье, где расположены российские военные.

К слову, 28 июля молдавский парламент продлил режим чрезвычайного положения в государстве еще на 60 дней из-за войны России против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
МолдоваМайя Санду