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Молдова будет просить защиты у Румынии в случае угрозы от России

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Пятница 29 июля 2022 15:15
Молдова будет просить защиты у Румынии в случае угрозы от России Фото: президент Молдовы Майя Санду (Getty Images )
Автор: Олег Васкив

Молдова обеспокоена вооруженной агрессией России против Украины и готовится к худшему для себя сценарию. В случае нападения Москвы Кишинев будет просить помощи у Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Deschide, которое цитирует президента Молдовы Майю Санду.

После встречи с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом политик заявила, что ее страна внимательно следит за ситуацией в Украине.

"Мы обеспокоены. Мы рассматриваем самые пессимистичные сценарии. Соответственно, мы готовимся ко всем сценариям. И в ситуации, когда Россия попытается напасть на Молдову, мы, очевидно, будем просить о помощи", - сказала Санду.

В свою очередь Йоханнис отметил, что Румыния остается самой близкой к Молдове и не покидает ее, независимо от сценария, в котором Восточная Европа окажется в результате злополучной войны, которую развязала Россия против Украины.

Напомним, у Молдовы вызывает беспокойство возможность расширения наземной войны в Украине в сторону Одессы.

Такие опасения в Кишиневе объясняют близостью к территории сепаратистского региона Приднестровье, где расположены российские военные.

К слову, 28 июля молдавский парламент продлил режим чрезвычайного положения в государстве еще на 60 дней из-за войны России против Украины.

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Молдова Майя Санду
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