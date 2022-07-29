Молдова будет просить защиты у Румынии в случае угрозы от России

Молдова обеспокоена вооруженной агрессией России против Украины и готовится к худшему для себя сценарию. В случае нападения Москвы Кишинев будет просить помощи у Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Deschide , которое цитирует президента Молдовы Майю Санду.

После встречи с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом политик заявила, что ее страна внимательно следит за ситуацией в Украине.

"Мы обеспокоены. Мы рассматриваем самые пессимистичные сценарии. Соответственно, мы готовимся ко всем сценариям. И в ситуации, когда Россия попытается напасть на Молдову, мы, очевидно, будем просить о помощи", - сказала Санду.

В свою очередь Йоханнис отметил, что Румыния остается самой близкой к Молдове и не покидает ее, независимо от сценария, в котором Восточная Европа окажется в результате злополучной войны, которую развязала Россия против Украины.