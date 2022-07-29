Молдова проситиме захисту в Румунії у разі загрози від Росії

Молдова стурбована збройною агресією Росії проти України та готується до найгіршого для себе сценарію. У разі нападу Москви Кишинів проситиме допомоги в Румунії.

Про це повідомиляє РБК-Україна з посиланням на видання Deschide , яке цитує президентку Молдови Майю Санду.

Після зустрічі з румунським колегою Клаусом Йоганнісом політикиня заявила, що її країна уважно стежить за ситуацією в Україні.

"Ми стурбовані. Ми розглядаєм найпесимістичніші сценарії. Відповідно, ми готуємося до всіх сценаріїв. І в ситуації, коли Росія спробує напасти на Молдову, ми, очевидно, будемо просити допомоги", - сказала Санду.

Своєю чергою Йоганніс зазначив, що Румунія залишається найближчою до Молдови та не покидає її, незалежно від сценарію, в якому Східна Європа опиниться внаслідок злощасної війни, що розв'язала Росія проти України.