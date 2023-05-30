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ЄС запровадив нові санкції проти осіб, які загрожують Молдові та Україні

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Вівторок 30 травня 2023 18:22
ЄС запровадив нові санкції проти осіб, які загрожують Молдові та Україні Фото: Прапори ЄС (flick com libereurope)
Автор: Дмитро Браславський

За дестабілізацію громадського порядку та спробу повалення влади в Молдові в Європі запровадили санкції проти п'яти громадян. Також двоє людей потрапили під обмеження за погрози суверенітету України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний журнал Європейського союзу.

Під санкції потрапив молдавський політик Ілан Шор, який перебуває за межами країни. Нещодавно його засудили до 15 років в'язниці за причетність до крадіжки банківських активів.

Також під обмеження потрапив Володимир Плахотнюк, якого у Молдові називають олігархом. ЄС запровадив санкції проти росіянина Ігоря Чайки, який є сином колишнього генерального прокурора РФ.

Суверенітету України на думку ЄС загрожують кримінальний авторитет Григорій Карамалак та голова "Партії регіонів" Молдови та Конгресу молдавських діаспор у Росії Олександр Калінін. Вони також потрапили під санкції.

Переворот у Молдові

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що українська розвідка перехопила російський план щодо руйнування політичної ситуації в Молдові. Його ціллю було руйнування Москвою демократичного порядку цієї країни та захоплення влади.

Президент Молдови Мая Санду повідомила, що Росія всіма силами намагається встановити проросійську владу в Молдові, щоб використати територію країни у війні проти України, як Кремль уже використовує територію Білорусі.

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