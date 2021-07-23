Молдавского "криминального авторитета" депортировали из Украины

"Криминального авторитета" из списка СНБО депортируют из Украины в Молдову. Злоумышленник контролировал деятельность этнических преступных групп на территории Одесской и Николаевской областей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
Согласно данным следствия, 38-летний молдован контролировал незаконную деятельность этнических преступных групп, которые занимались имущественными преступлениями на территории Николаевской и Одесской областей.
"Чтобы лишить "криминального авторитета" возможности осуществлять преступное влияние на своих "подчиненных", оперативники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполіції совместно с работниками Государственной миграционной службы принудительно вернули в Молдову", - отмечает пресс-служба полиции.
Также известно, что 38-летнему преступнику запрещено въезжать на территорию Украины.