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Молдавского "криминального авторитета" депортировали из Украины

Автор: Сергей Пышкин

"Криминального авторитета" из списка СНБО депортируют из Украины в Молдову. Злоумышленник контролировал деятельность этнических преступных групп на территории Одесской и Николаевской областей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Согласно данным следствия, 38-летний молдован контролировал незаконную деятельность этнических преступных групп, которые занимались имущественными преступлениями на территории Николаевской и Одесской областей.

"Чтобы лишить "криминального авторитета" возможности осуществлять преступное влияние на своих "подчиненных", оперативники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполіції совместно с работниками Государственной миграционной службы принудительно вернули в Молдову", - отмечает пресс-служба полиции.

Также известно, что 38-летнему преступнику запрещено въезжать на территорию Украины.

Фото: молдавского "криминального авторитета" депортировали из Украины (facebook.com/DSI.police.ukraine)

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