Молдовського "кримінального авторитета" депортували з України

"Кримінального авторитета" зі списку РНБО депортують з України до Молдови. Зловмисник контролював діяльність етнічних злочинних груп на території Одеської та Миколаївської областей.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.
Згідно з даними слідства, 38-річний молдован контролював незаконну діяльність етнічних злочинних груп, які займалися майновими злочиннами на території Миколаївської та Одеської областей.
"Аби позбавити "кримінального авторитета" можливості здійснювати злочинний вплив на своїх "підлеглих", оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно з працівниками Державної міграційної служби примусово повернули до Молдови", - відзначає пресслужба поліції.
Також відомо, що 38-річному злочинцю заборонено в’їжджати на територію України.