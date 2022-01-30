Мокрый снег почти по всей стране и штормовой ветер: прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды во всех областях

Завтра мокрый снег пройдет на западе, севере, центре и востоке. В Карпатах синоптики ожидают метели (I уровень опасности желтый). В южных регионах осадки ожидаются ночью в Крыму, Николаевской и Херсонской областях.

В Украине 31 января возможны порывы ветра 15-20 метров в секунду, в западных областях и Карпатах - 25-30 м/с. На дорогах местами гололедица.

Температура воздуха 31 января составит:

на западе днем от -1 до +2, ночью от 0 до -2;

на севере днем от -1 до +1, ночью от 0 до -2;

на востоке днем от 0 до +2, ночью от -1 до +1;

на юге днем от +3 до +6, ночью от -1 до +2;

в центре днем от -1 до +1, ночью от 0 до -2.

Фото: погода в Украине 31 января (meteo.gov.ua)

Прогноз погоды в Киеве

Завтра в течение дня в Киеве пройдет мокрый снег. Днем возможен мокрый снег. Ветер западный 7-12 метров в секунду с порывами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью и днем будет находиться в пределах от -1 до +1 градуса.

Фото: погода в Киеве 31 января (meteo.gov.ua)