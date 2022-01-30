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Мокрый снег почти по всей стране и штормовой ветер: прогноз погоды на завтра

Автор: Дмитрий Кузнецов

В понедельник, 31 января, мокрый снег пройдет во всех регионах за исключением юга. Температура воздуха в течение суток будет находиться в пределах от -1 до +6 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз погоды во всех областях

Завтра мокрый снег пройдет на западе, севере, центре и востоке. В Карпатах синоптики ожидают метели (I уровень опасности желтый). В южных регионах осадки ожидаются ночью в Крыму, Николаевской и Херсонской областях.

В Украине 31 января возможны порывы ветра 15-20 метров в секунду, в западных областях и Карпатах - 25-30 м/с. На дорогах местами гололедица.

Температура воздуха 31 января составит:

  • на западе днем от -1 до +2, ночью от 0 до -2;
  • на севере днем от -1 до +1, ночью от 0 до -2;
  • на востоке днем от 0 до +2, ночью от -1 до +1;
  • на юге днем от +3 до +6, ночью от -1 до +2;
  • в центре днем от -1 до +1, ночью от 0 до -2.

Фото: погода в Украине 31 января (meteo.gov.ua)

Прогноз погоды в Киеве

Завтра в течение дня в Киеве пройдет мокрый снег. Днем возможен мокрый снег. Ветер западный 7-12 метров в секунду с порывами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью и днем будет находиться в пределах от -1 до +1 градуса.

Фото: погода в Киеве 31 января (meteo.gov.ua)

Напомним, сегодня в Украине непогода обесточила более 60 населенных пунктов в трех областях.

Отметим, 30 января погода в Украине выдалась преимущественно снежной, на юге местами прошел снег с дождем.

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