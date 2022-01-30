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Мокрий сніг майже по всій країні і штормовий вітер: прогноз погоди на завтра

Автор: Дмитрий Кузнецов

У понеділок, 31 січня, мокрий сніг пройде у всіх регіонах, за винятком півдня. Температура повітря протягом доби буде перебувати в межах від -1 до +6 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди у всіх областях

Завтра мокрий сніг пройде на заході, півночі, центрі та сході. У Карпатах синоптики очікують хуртовини (I рівень небезпеки жовтий). У південних регіонах опади очікуються вночі в Криму, Миколаївській та Херсонській областях.

В Україні 31 січня можливі пориви вітру 15-20 метрів на секунду, у західних областях та Карпатах - 25-30 м/с. На дорогах місцями ожеледиця.

Температура повітря 31 січня становитиме:

  • на заході вдень від -1 до +2, вночі від 0 до -2;
  • на півночі вдень від -1 до +1, вночі від 0 до -2;
  • на сході вдень від 0 до +2, вночі від -1 до +1;
  • на півдні вдень від +3 до +6, вночі від -1 до +2;
  • у центрі вдень від -1 до +1, вночі від 0 до -2.

Фото: погода в Україні 31 січня (meteo.gov.ua)

Прогноз погоди в Києві

Завтра протягом дня у Києві пройде мокрий сніг. Вдень можливий мокрий сніг. Вітер західний 7-12 метрів за секунду з поривами 15-18 м/с. Температура повітря вночі та вдень перебуватиме в межах від -1 до +1 градуса.

Фото: погода в Києві 31 січня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні в Україні негода знеструмила понад 60 населених пунктів у трьох областях.

Зазначимо, 30 січня погода в Україні видалася переважно сніжною, на півдні місцями пройшов сніг з дощем.

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