Мокрый снег по всей стране и штормовой ветер: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 28 января по всей Украине будет идти мокрый снег, а в западных областях ожидаются шквалы. Температура воздуха днем поднимется до +3.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, погоду сегодня в стране будет формировать циклон Marie, что принесет за собой осадки, преимущественно в виде мокрого снега. При этом ветер на западе будет достигать штормовых отметок - в Карпатах порывы до 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица.
Температура воздуха составлять:
Сегодня в столице погода будет облачной, ожидается мокрый снег. Столбики термометра в течение суток будут колебаться в пределах 0 +2 градусов. На дорогах местами гололедица.