Мокрый снег по всей стране и штормовой ветер: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков, погоду сегодня в стране будет формировать циклон Marie, что принесет за собой осадки, преимущественно в виде мокрого снега. При этом ветер на западе будет достигать штормовых отметок - в Карпатах порывы до 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица.

Температура воздуха составлять:

в западных областях днем от -1 до +3, ночью 0 -2 градуса;

на севере страны 0 -2 градуса днем, а ночью 0 -5;

в восточных областях днем от -1 до +2, ночью -6 -9;

на юге страны +1 +3 градуса днем, а ночью -1 -3;

в центральных областях днем от -2 до +3 градусов, ночью 0 -6.

Погода в Киеве

Сегодня в столице погода будет облачной, ожидается мокрый снег. Столбики термометра в течение суток будут колебаться в пределах 0 +2 градусов. На дорогах местами гололедица.