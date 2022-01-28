RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Мокрий сніг по всій країні та штормовий вітер: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 28 січня по всій Україні йтиме мокрий сніг, а у західних областях очікуються шквали. Температура повітря вдень підніметься до +3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, погоду сьогодні в країні формуватиме улоговина циклону Marie, що принесе за собою опади, переважно у вигляді мокрого снігу. При цьому вітер на заході сягатиме штормових позначок - у Карпатах пориви до 15-20 м/с. На дорогах місцями ожеледиця.

Температура повітря складатиме:

  • у західних областях вдень від -1 до +3, вночі 0 -2 градуси;
  • на півночі країни 0 -2 градуси вдень, а вночі 0 -5;
  • у східних областях вдень від -1 до +2, вночі -6 -9;
  • на півдні країни +1 +3 градуси вдень, а вночі -1 -3;
  • у центральних областях вдень від -2 до +3 градусів, вночі 0 -6.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці погода буде хмарною, очікується мокрий сніг. Стовпчики термометра протягом доби коливатимуться в межах 0 +2 градусів. На дорогах місцями ожеледиця.

Нагадаємо, що синоптики також дали прогноз погоди на вихідні - 29-30 січня.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в Україні