Мокрий сніг по всій країні та штормовий вітер: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 28 січня по всій Україні йтиме мокрий сніг, а у західних областях очікуються шквали. Температура повітря вдень підніметься до +3.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, погоду сьогодні в країні формуватиме улоговина циклону Marie, що принесе за собою опади, переважно у вигляді мокрого снігу. При цьому вітер на заході сягатиме штормових позначок - у Карпатах пориви до 15-20 м/с. На дорогах місцями ожеледиця.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці погода буде хмарною, очікується мокрий сніг. Стовпчики термометра протягом доби коливатимуться в межах 0 +2 градусів. На дорогах місцями ожеледиця.