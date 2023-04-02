Мокрий сніг та температурні "гойдалки". Синоптики дали прогноз на завтра

У понеділок, 3 квітня, в Україні очікується дощ та мокрий сніг залежно від температури, причому вночі в деяких регіонах буде мороз, а вдень, наприклад, на півдні, до +15. Вітер буде поривчастим, місцями - ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Як повідомлялось, у квітні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах від 9 до 13 тепла. Це на 1-1,5 градусів вище за норму.

Нагадаємо, середньорічна температура у Києві у 2022 році становила 9,7 градусів тепла, що на 0,7 градусів вище кліматичної норми. Він посів сьому сходинку у рейтингу найтепліших з 1881 року.

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