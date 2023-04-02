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Мокрый снег и температурные "качели". Синоптики дали прогноз на завтра

Фото: синоптики рассказали о погоде на завтра в Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 3 апреля, в Украине ожидается дождь и мокрый снег в зависимости от температуры, причем ночью в некоторых регионах будет мороз, а днем, например на юге, до +15. Ветер будет порывистым, местами - гололед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Дождь и снег

Облачно. Осадки:

  • в западных областях мокрый снег, на дорогах местами гололедица; температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла;
  • на остальной территории дожди; температура ночью 2-7° тепла, днем 4-9°, в восточных областях 7-12°, на юге страны до 15°.

Ветер

Преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в западных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Как сообщалось, в апреле 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 9 до 13 тепла. Это на 1-1,5 градусов выше нормы.

Напомним, среднегодовая температура в Киеве в 2022 году составила 9,7 градуса тепла, что на 0,7 градуса выше климатической нормы. Он занял седьмую строчку в рейтинге самых теплых с 1881 года.

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