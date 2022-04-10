Мокрый снег и сильный ветер: в Киеве ночью ожидается ухудшение погоды
Фото: в Киеве ночью ожидается ухудшение погоды (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве, ночью и 11 апреля, ожидается ухудшение погодных условий. Завтра днем возможны сильные порывы ветра и мокрый снег.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.
"Ночью в столице ожидается значительный дождь, завтра днем порывы ветра 15-20 м/с – Укргидрометцентр. В Киеве ночью ожидается значительный дождь и мокрый снег, днем 11 апреля порывы ветра 15-20 м/с", - пишет КГГА.
Что советуют специалисты:
- плотно закрывайте окна;
- на улице держитесь как можно дальше от рекламных щитов, деревьев или линий электропередач;
- не паркуйте рядом с ними автотранспорт.