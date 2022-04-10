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Мокрый снег и сильный ветер: в Киеве ночью ожидается ухудшение погоды

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Воскресенье 10 апреля 2022 18:54
Мокрый снег и сильный ветер: в Киеве ночью ожидается ухудшение погоды Фото: в Киеве ночью ожидается ухудшение погоды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве, ночью и 11 апреля, ожидается ухудшение погодных условий. Завтра днем возможны сильные порывы ветра и мокрый снег.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.

"Ночью в столице ожидается значительный дождь, завтра днем порывы ветра 15-20 м/с – Укргидрометцентр. В Киеве ночью ожидается значительный дождь и мокрый снег, днем 11 апреля порывы ветра 15-20 м/с", - пишет КГГА.

Что советуют специалисты:

  • плотно закрывайте окна;
  • на улице держитесь как можно дальше от рекламных щитов, деревьев или линий электропередач;
  • не паркуйте рядом с ними автотранспорт.
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