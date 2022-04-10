Мокрий сніг та сильний вітер: в Києві уночі очікується погіршення погоди
Фото: в Києві уночі очікується погіршення погоди (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві, вночі та 11 квітня, очікується погіршення погодних умов. Завтра вдень можливі сильні пориви вітру й мокрий сніг.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.
"Уночі в столиці очікується значний дощ, завтра вдень пориви вітру 15-20 м/с – Укргідрометцентр. У Києві вночі очікується значний дощ та мокрий сніг, вдень 11 квітня пориви вітру 15-20 м/с", - пише КМДА.
Що радять фахівці:
- щільно закривайте вікна;
- на вулиці тримайтесь якомога далі від рекламних щитів, дерев або ж ліній електропередач;
- не паркуйте поруч з ними автотранспорт.