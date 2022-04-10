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Мокрий сніг та сильний вітер: в Києві уночі очікується погіршення погоди

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Неділя 10 квітня 2022 18:54
Мокрий сніг та сильний вітер: в Києві уночі очікується погіршення погоди Фото: в Києві уночі очікується погіршення погоди (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві, вночі та 11 квітня, очікується погіршення погодних умов. Завтра вдень можливі сильні пориви вітру й мокрий сніг.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.

"Уночі в столиці очікується значний дощ, завтра вдень пориви вітру 15-20 м/с – Укргідрометцентр. У Києві вночі очікується значний дощ та мокрий сніг, вдень 11 квітня пориви вітру 15-20 м/с", - пише КМДА.

Що радять фахівці:

  • щільно закривайте вікна;
  • на вулиці тримайтесь якомога далі від рекламних щитів, дерев або ж ліній електропередач;
  • не паркуйте поруч з ними автотранспорт.
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