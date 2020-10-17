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Мокрый снег и сильные порывы ветра: погода в Украине ухудшится

Украина , Суббота 17 октября 2020 11:53
Мокрый снег и сильные порывы ветра: погода в Украине ухудшится
Фото: дождь (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

В субботу, 17 октября, синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Украине. Местами ожидается мокрый снег и сильные порывы ветра.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Также страну накроют дожди.

"По данным УкрГидрометцентра, 17 октября днем в центральных (кроме Днепропетровской), северных областях и в Карпатском регионе значительные дожди (в Карпатах с мокрым снегом). В Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 метров за секунду", - говорится в сообщении.

В Киеве и области ожидается дождь, порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним, ранее сообщалось, что температура воздуха в стране сегодня будет в пределах +7 +24 градусов тепла.

Ранее РБК-Украина писало, что в ближайшие дни в стране ожидается снижение температуры, прогнозируют дожди.

Кроме этого, синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности на 17 октября.

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