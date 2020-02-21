Мокрый снег и похолодание до -3: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине сегодня, 21 февраля, ухудшится, в западных и восточных областях ожидается снег и мокрый снег, температура опуститься до -3. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В центральных, северных и южных областях ожидается солнечная погода. Днем ночью температура воздуха опуститься до -2 градусов, на Юге Украины +2. Днем прогнозируют +4+6 градусов.

На Западе и Востоке Украины днем ожидается снег и мокрый снег, температура воздуха +4+6 в западных регионах, +2+4 в Донецкой и Луганской областях. Ночью температура воздуха опуститься до -3 градусов.

Прогноз в Киеве

В столице Украины осадков не прогнозируется. Температура воздуха ночью составит -1+1, днем +4+6.

Напомним, ранее сообщалось, что метеорологическая весна в Киеве началась 10 февраля 2020 года. При этом 18 февраля в столице был превышен на 0,9 градусов температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в 1950 году. Среднесуточная температура составила 5,9 градусов.

Также сообщалось, что в пятницу, 21 февраля, в большинстве областей ожидается туман. Видимость на дорогах составит 200-500 метров. В "Укравтодоре" призвали водителей быть внимательными за рулем автомобиля.