Мокрый снег ночью в ряде регионов: прогноз погоды на завтра

В воскресенье, 2 января, почти на всей территории Украины существенных осадков не ожидается, в ряде регионов ночью пройдет мокрый снег. Днем температура воздуха будет колебаться от -1 до +6 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В ночь на 2 января мокрый снег ожидается на севере и востоке страны. В остальных регионах - без существенных осадков. На всей территории Украины ожидается северо-западный ветер до 7-12 метров в секунду
Температура воздуха 2 января в регионах составит:
Фото: погода в Украине 2 января (meteo.gov.ua)
В Киеве 2 января ожидаются несущественные осадки. Температура воздуха в ночью составит от -3 до -5, в днем - от 0 до -2 градусов.
Фото: погода в Киеве 2 января (meteo.gov.ua)
Напомним, ранее синоптики предупредили о метели в Карпатах и угрозе схода лавин.