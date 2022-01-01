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В Карпатах метель: синоптики объявили предупреждение для украинцев

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Карпаты, Суббота 01 января 2022 09:55
В Карпатах метель: синоптики объявили предупреждение для украинцев Фото: в Карпатах есть угроза схода лавин (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики предупредили о метели в Карпатах. В горах есть угроза схода лавин.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня и завтра на высокогорье восточной части Закарпатской области и в горах Львовской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

1 января в горах Ивано-Франковской области, в связи с метелями и осадками, ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, в первый день 2022 года на всей территории Украины дождливая погода, а в северо-восточных регионах - со снегом.

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